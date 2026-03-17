Госдума утвердила новый закон о штрафах за езду без ОСАГО

Количество штрафов бесполисных водителей ограничат.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Штрафов за управление автомобилем без полиса обязательного автострахования (ОСАГО) станет меньше. Соответствующий законопроект утверждён в третьем и заключительном чтении в Госдуме РФ.

Согласно одобренному пакету поправок, бесполисные водители будут привлекаться к административной ответственности один раз в 24 часа. Причём касается это не только штрафов с дорожных камер. К третьему чтению в документе были прописаны и штрафы, выписываемые сотрудниками ГИБДД.

В действующем законодательстве число штрафов за отсутствие автостраховки не ограничено: сколько раз в день зафиксировано нарушение, столько и постановлений выписано. Первый штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей, второй и последующий в течение 12 месяцев — от 3000 до 5000 рублей.

Теперь законопроект поступит на одобрение в Совет Федерации, после чего будет передан на подписание президенту России Владимиру Путину и уже тогда вступит в силу.

