Moscow Raceway примет первый в истории России 12-часовой гоночный марафон

Этой весной на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоится уникальное событие для российского автоспорта. Впервые в истории чемпионата страны пройдёт 12-часовая гонка на выносливость, сообщает пресс-служба Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Полусуточный марафон откроет сезон-2026 в серии СМП РСКГ Эндуранс. Это российское первенство по гонкам на выносливость проходит с 2023 года, но никогда прежде в календаре не было заездов по 12 часов.

«Подобные состязания, проводившиеся ранее, длились не более шести часов, так что участников ждёт серьёзная проверка на прочность», — подчеркнули организаторы.

Гонка состоится 23 мая. Старт будет дан утром в 11:00, и финишируют участники уже в глубокой темноте в 23:00. На старт марафона выйдут первый российский пилот Формулы 1 и призёр Гран При Австралии-2011 Виталий Петров, победитель трёх гонок Международной Формулы 3 Александр Смоляр и призёр этапов женской серии W Series Ирина Сидоркова. Все они выступят на российском спорпрототипе BR03, созданном московской компанией BR Engineering.

Конкурировать с экипажами на BR03 будут пилоты на всемирно известных спорткарах Lamborghini Huracan GT3 и Mercedes-AMG GT3, которые гоняются в том числе в «24 часах Нюрбургринга» на легендарном Нордшляйфе. Так что уровень соперничества в дебютном 12-часовом марафоне будет высоким. Предсказать исход битвы невозможно, ведь за полсуток на трассе может произойти всё что угодно. Успех в таких длинных гонках зависит от сочетания целого ряда факторов: надёжности техники, безошибочного пилотажа, слаженной работы механиков на пит-стопах и правильной тактики смены шин и дозаправки.

Билеты на гонку можно приобрести на официальном сайте СМП РСКГ. Зрители не только смогут посмотреть гонку с трибун, но и получат допуск на стартовую решётку перед началом гонки, чтобы полюбоваться машинами и пообщаться с участниками. Кроме того, в зоне симрейсинга на территории автодрома можно будет попробовать свои силы за рулём гоночных симуляторов, на которых тренируются боевые гонщики.

В новом сезоне СМП РСКГ Эндуранс запланировано пять этапов, но 12-часовой марафон только один в расписании. Протяжённость остальных гонок, которые пройдут на трассах «Казань Ринг», «Игора Драйв», «Крепость Грозная» и, опять же, на Moscow Raceway, составит от 4 до 6 часов.

