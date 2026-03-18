Брутальный гибридный внедорожник iCaur V27 скоро приедет в Россию

В Китае продажи автомобиля уже начались.

© iCAUR

Большой гибридный внедорожник iCaur V27 можно будет купить в России уже в 2026 году. Об этом было объявлено на запуске продаж новинки суббренда Chery в Китае.

О планах по дебюту флагманского V27 на российском рынке стало известно ещё летом прошлого года. Автомобиль имеет квадратные формы кузова, прямоугольные блоки фар и фонари. Габариты достаточно солидные: длина больше пяти метров, ширина и высота около двух метров.

Оснащается внедорожник бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 литра, выступающим в качестве генератора электроэнергии, и двумя электромоторами общей мощностью 455 л.с. Запас хода с полным баком и заряженной батареей составляет 800 км, на одной электротяге можно проехать до 200 км.

После дебюта на родине в Китае брутальный внедорожник выйдет на рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Россия, как подчеркнули iCaur, входит в число приоритетных направлений.

«Запуск iCaur V27 в России ожидается в 2026 году. К этому моменту будет сформирована дилерская сеть, подготовлена сервисная инфраструктура и определены комплектации с учетом локальной специфики», — рассказали в пресс-службе бренда.

© iCAUR

Специально для климатических особенностей в России была доработана подвеска и оптимизирована система терморегуляции силовой установки. Внедорожник уже прошёл зимние тесты, отлично зарекомендовав себя на этих испытаниях. Гибридная система показала стабильную работу при температурах до –40 °C.

Подробности о старте продаж iCaur V27 в России, ценах и условиях обслуживания будут объявлены отдельно.

Какие машины представят в этом году: календарь автоновинок 2026 года