Британский автогигант зарегистрировал в России два товарных знака

Компания возвращается на российский рынок?

© Richard OD/Shutterstock

Ушедшая из России автомобильная компания Jaguar Land Rover заново зарегистрировала в стране свои товарные знаки. На оформление брендов обратил внимание «Рамблер/авто» в ходе изучения электронной базы ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности).

Производитель автомобилей премиум-класса ещё в марте прошлого года подал заявки на оформление прав на логотип Jaguar и название Range Rover. Обращения в Роспатент поступили из головного офиса Jaguar Land Rover Ltd в английском Ковентри.

Товарные знаки оформлены сразу по нескольким классам — от автомобилей, масел, топлива, запчастей, технического обслуживания до одежды, ювелирных изделий, мебели, картона, рекламы. Столь широкий спектр услуг во многом и объясняет, почему британская компания продлила действие своих брендов в России. JLR защитила торговые знаки Jaguar и Range Rover от несанкционированного использования. Так что речи о возвращении на российский рынок не идёт.

© ФИПС

Ранее мы рассказывали о том, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию другой британской марки Lotus. Судя по запросу, некий заявитель из Москвы собирается продавать под этим брендом удочки, фонарики, палатки и прочее.

Легендарному автобренду нашли необычное применение в России