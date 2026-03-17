Навигатор в «Атоме» сможет работать без мобильного интернета

Инновационному российскому автомобилю «Атом» не страшно отсутствие мобильного интернета и спутникового сигнала. Навигация в электрокаре способна работать в полностью автономном режиме, рассказали разработчики машины.

Батарейный хэтчбек оснащён технологией расчета пути ADR. Благодаря этому устройству положение автомобиля определяется по бортовым датчикам – инерциальным, одометрическим и другим, а также с учетом схемы улично-дорожной сети. Причём навигация работает даже при подавлении или потере спутникового сигнала.

Вторая часть продвинутой навигационной системы «Атома» — собственная картография. Карты хранятся в облаке и могут быть заранее загружены «по воздуху». Подключившись к домашнему, офисному или другому доступному Wi-Fi, их можно обновить вместе с программным обеспечением электромобиля.

«Сочетание этих технологий позволяет навигации в «Атоме» работать там, где обычные решения начинают давать сбои», — рассказали в компании АО «Кама», которая занимается разработкой машины.

Продажи «Атома» стартуют до конца этой весны. Стоимость электрокара без учёта различных программ и скидок составит 3 900 000 рублей. Купить автомобиль можно будет только в онлайне, планов по запуску дилерской сети пока нет.

