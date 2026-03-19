Между Ferrari и Mazda намечается судебный скандал

Итальянская и японская компании могут пойти в суд.

В мировой автоиндустрии намечается юридический конфликт между двумя крупными производителями – Ferrari и Mazda. Что не поделили два игрока из абсолютно разных сегментов авторынка?

9 февраля итальянский производитель спортивных и гоночных машин Ferrari объявил, что его первый электрокар будет называться Luce. Несколько недель спустя, 4 марта, японская Mazda, выпускающая автомобили более массового сегмента, подала заявку на регистрацию аналогичного товарного знака.

Справедливости ради надо отметить, что с 60-х по 90-е годы в линейке Mazda был седан под названием Luce. И в 2017 году компания даже представила концепт Vision Coupe, вдохновлённый Luce Rotary Coupe 1969 года выпуска.

Неясно, является ли решение компании из Страны восходящего солнца зарегистрировать торговую марку Luce ответом на патент Ferrari. Или компания просто продлила действие прав на свой товарный знак. Но факт в том, что эта ситуация может закрыть доступ итальянскому электромобилю как минимум на японский рынок, где зарегистрировано название Mazda Luce.

Мало того, если дойдёт до судебного спора между двумя компаниями, и первым правообладателем будет признана Mazda, то Ferrari ничего не останется, кроме как переименовать свою «электричку». Впрочем, в Маранелло уверены, что претензий к наименованию машины не возникнет.

«Мы вправе использовать товарный знак Ferrari Luce в силу его регистрации в соответствии с международным законодательством. Перед регистрацией бренда мы провели юридическую проверку и не нашли повода для противоречий с третьими лицами», — заявила итальянская компания порталу Carscoops.

Mazda пока ситуацию вокруг торгового знака Luce никак не прокомментировала. Во многом от ответа японской компании будет зависеть дальнейшее развитие этой истории.

Салон в стиле Apple: Ferrari показала интерьер своего первого электрокара