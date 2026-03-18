«Объективен, вежлив и всегда на связи». В автомобилях Ситидрайва появился робот-оператор

Робот-оператор от VS Robotics начал информировать водителей Ситидрайва о нарушениях.

© Ситидрайв

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв автоматизировал коммуникацию с пользователями. Теперь предупреждать водителей о превышении скорости будет робот-оператор от компании-разработчика речевых решений VS Robotics (Группа Сбер), сообщает пресс-служба сервиса.

Робот-оператор автоматически связывается с клиентом сразу после завершения аренды и предупреждает о рисках и штрафах, предусмотренных договором аренды, если в ходе поездки был нарушен скоростной режим. В случае повторных нарушений доступ к аккаунту сервиса может быть заблокирован.

© Ситидрайв; VS Robotics

Как отметили в Ситидрайве, за несколько месяцев после запуска VS Robotics доля успешно информированных водителей достигла 70%, а количество повторных нарушений снизилось на 30%.

«Внедрение нашего робота-оператора позволило Ситидрайву решить важную задачу по предотвращению нарушений. Результаты первых месяцев работы робота означают, что речевые технологии сегодня работают на реальное изменение поведения водителей, делая процесс коммуникации быстрым и, что самое главное, результативным. Мы рады, что наше сотрудничество с Ситидрайвом делает городскую среду безопаснее», — прокомментировал Максим Колосков, руководитель VS Robotics.

Для водителей общение с роботом проходит максимально комфортно — диалог с ним выстроен настолько естественно, что клиенту комфортно и просто решать с ним свой вопрос, как при разговоре с человеком. Общаясь с роботом-оператором, 60% клиентов признаются, что превысили скорость потому, что опаздывали на встречу или в аэропорт — это самая распространенная причина спешки.

«Мы верим, что технологии должны помогать людям принимать правильные решения. Сотрудничество с VS Robotics позволяет нам оперативно реагировать на выявленные нарушения скоростного режима и вовремя информировать водителей. Наша задача — не штрафовать, а обучать культуре вождения. Робот-оператор справляется с этой ролью идеально: он объективен, вежлив и всегда на связи», — говорит Владимир Рыжков, руководитель отдела предотвращения нарушений Ситидрайва,

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

