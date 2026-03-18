Lada Azimut станет вторым автомобилем АвтоВАЗа с двигателем «Евро-6»

Кроссовер прошёл сертификацию на соответствие экологическому стандарту «Евро-6».

Первый кроссовер АвтоВАЗа будет соответствовать жёстким требованиям по выбросам. Двигатель на Lada Azimut адаптирован под экологический стандарт «Евро-6», сообщила пресс-служба тольяттинского автоконцерна.

Моторы для новейшей модели уже прошли комплекс тестов, необходимых для получения государственного Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

«Двигатели Lada Azimut подтвердили соответствие «Евро-6», — подтвердили на АвтоВАЗе.

На старте производства на кроссовер будут устанавливать атмосферники АвтоВАЗа объёмом 1,6 и 1,8 литра, агрегатированные как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Испытания на соответствие экостандарту «Евро-6» прошли оба этих двигателя.

Как проходила сертификация моторов Lada Azimut на соответствие «Евро-6»

Сертификация «Евро-6» проводится по повышенным требованиям при проведении тестов, причем испытания автомобиля проходят как при положительных, так и при отрицательных температурах в климатической камере.

Испытания и доводка системы снижения токсичности двигателей Lada Azimut производились на уникальном стенде научно-технического центра АвтоВАЗа. Новейший комплекс оборудования состоит из динамометрического стенда, имитирующего ездовой цикл с учетом характеристик реального автомобиля, и климатической камеры, создающей необходимую температуру (от -30 градусов до +30 градусов) и влажность. Также в лаборатории действует сложная газоаналитическая система, позволяющая производить замеры токсичности отработавших газов автомобиля и взвешенных частиц.

Кроссовер «Азимут» станет второй моделью Lada с двигателем экокласса «Евро 6». Ранее соответствующую экологическую сертификацию прошли автомобили нового семейства Lada Iskra, поступившие в продаже в июле 2025 года.

