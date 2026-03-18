Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Флагман немецкого автомобилестроения ушел с российского рынка в 2022 году.

© Petr Bonek/Shutterstock

Ушедший из России немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заново зарегистрировал своё название в стране. Соответствующий документ опубликован в электронном реестре Роспатента, узнал «Рамблер/авто».

Запрос на продление действия товарного знака Mercedes-Benz в России был подан в Роспатент ещё в сентябре 2025 года. И теперь ведомство зарегистрировало название на следующие 10 лет. Оформлен бренд как по классу продаж автомобилей и запчастей, так и по ремонту, техническому обслуживанию.

Mercedes-Benz присутствовал на российском рынке на протяжении трёх десятилетий – с 1992 по 2022 годы. У немецкого автогиганта были заводы в подмосковном Солнечногорске, Ярославле и Нижнем Новгороде. Дилерская сеть «трехлучевой звезды» в России насчитывала 70 автоцентров по всей стране, а продажи автомобилей в самые успешные годы достигали 45 тысяч штук.

