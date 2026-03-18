Рассекречены комплектации GAC Aion V в России: полный список опций

Иван Беликов

В расширенной комплектации электрокроссовера имеется даже холодильник.

Российское подразделение GAC продолжает делиться подробностями об электрическом кроссовере Aion V в преддверии старта продаж. На прошлой неделе были раскрыты технические характеристики, а теперь стали известны комплектации компактного SUV.

GAC Aion V будет доступен в двух комплектациях — EX и EX Premium. В базовую версию включены:

  • 19-дюймовые колесные диски;
  • Полностью светодиодная головная и задняя оптика;
  • Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом;
  • Мультимедийная система с дисплеем диагональю 14,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель диагональю 8,9 дюйма;
  • Рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом;
  • Обшивка сидений искусственной кожей высокого качества;
  • Передние кресла с электроприводами, памятью положения, обогревом и вентиляцией. Подогрев и возможность регулировать угол наклона спинки на сиденьях второго ряда;
  • Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для пассажиров заднего ряда;
  • Беспроводная зарядка и атмосферная подсветка;
  • Ассистент управления дальним светом'
  • Система камер 360°;
  • Датчики парковки спереди и сзади;
  • Датчики света и дождя;
  • Лобовое стекло с электроподогревом;
  • Звукоизолирующие лобовое и передние боковые стекла;
  • Дверь багажного отделения с электроприводом и функцией памяти по высоте;
  • Боковые зеркала заднего вида с подогревом и функциями складывания и памяти положения.

Богатый вариант оснащения EX Premium дополнен следующими опциями:

  • Обивка сидений комбинацией из натуральной и искусственной кожи;
  • Передние кресла с функцией массажа;
  • Складной столик в спинке переднего пассажирского кресла для пассажиров второго ряда;
  • Встроенный холодильник объемом 6,6 литра с режимами охлаждения, заморозки и обогрева в диапазоне от -15 до +50 градусов.

Во всех комплектациях GAC Aion V оснащен семью подушками безопасности, а также многочисленными системами активной безопасности. В их числе: адаптивный круиз-контроль (ACC), активная система помощи при торможении (AEB), система удержания в полосе (LDP), система контроля слепых зон (BSD), система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) и ряд других систем.

В продаже в России новый электрический кроссовер появится до конца марта. Стоимость GAC Aion V будет раскрыта ближе к появлению новинки в автосалонах.

