Рассекречены комплектации GAC Aion V в России: полный список опций
В расширенной комплектации электрокроссовера имеется даже холодильник.
Российское подразделение GAC продолжает делиться подробностями об электрическом кроссовере Aion V в преддверии старта продаж. На прошлой неделе были раскрыты технические характеристики, а теперь стали известны комплектации компактного SUV.
GAC Aion V будет доступен в двух комплектациях — EX и EX Premium. В базовую версию включены:
- 19-дюймовые колесные диски;
- Полностью светодиодная головная и задняя оптика;
- Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом;
- Мультимедийная система с дисплеем диагональю 14,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель диагональю 8,9 дюйма;
- Рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом;
- Обшивка сидений искусственной кожей высокого качества;
- Передние кресла с электроприводами, памятью положения, обогревом и вентиляцией. Подогрев и возможность регулировать угол наклона спинки на сиденьях второго ряда;
- Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для пассажиров заднего ряда;
- Беспроводная зарядка и атмосферная подсветка;
- Ассистент управления дальним светом'
- Система камер 360°;
- Датчики парковки спереди и сзади;
- Датчики света и дождя;
- Лобовое стекло с электроподогревом;
- Звукоизолирующие лобовое и передние боковые стекла;
- Дверь багажного отделения с электроприводом и функцией памяти по высоте;
- Боковые зеркала заднего вида с подогревом и функциями складывания и памяти положения.
Богатый вариант оснащения EX Premium дополнен следующими опциями:
- Обивка сидений комбинацией из натуральной и искусственной кожи;
- Передние кресла с функцией массажа;
- Складной столик в спинке переднего пассажирского кресла для пассажиров второго ряда;
- Встроенный холодильник объемом 6,6 литра с режимами охлаждения, заморозки и обогрева в диапазоне от -15 до +50 градусов.
Во всех комплектациях GAC Aion V оснащен семью подушками безопасности, а также многочисленными системами активной безопасности. В их числе: адаптивный круиз-контроль (ACC), активная система помощи при торможении (AEB), система удержания в полосе (LDP), система контроля слепых зон (BSD), система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) и ряд других систем.
В продаже в России новый электрический кроссовер появится до конца марта. Стоимость GAC Aion V будет раскрыта ближе к появлению новинки в автосалонах.
