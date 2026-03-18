Водитель получил штраф за пешехода с телефоном: новые подробности громкой истории

Возможно, дело было не в пешеходе, говорившем по мобильнику.

В среду, 18 марта, по российским СМИ разлетелась история о штрафе автоледи из Владивостока. Девушка получила административное наказание в размере 1500 рублей за пешехода с мобильным телефоном, который вместе с ней попал в объектив дорожной камеры. Однако есть версия, что причина заключалась вовсе не в телефоне.

«Умные» комплексы автоматической фотовидеофиксации, способные запечатлеть в том числе использование телефона за рулём, заработали на дорогах столицы Приморского края в начале марта этого года. И пока к работе камер и алгоритмов фиксации есть большие вопросы, отмечает местная пресса.

«Главный мем — штраф, выписанный водителю за использование телефона за рулём. Скорее всего, камера перепутала, но не водителя с пешеходом, а вид нарушения – с непристёгнутым ремнём», — пишет издание Primpress.

Штрафы за разговор по телефону за рулём и непристёгнутый ремень одинаковые и составляют 1500 рублей. Ехала ли девушка непристёгнутой — по кадру с камеры определить затруднительно. В любом случае владелица кроссовера BYD Song Ultra DM-i оспорила штраф.

Штрафы под глушилкой: поймает ли вас камера ГИБДД, если в городе нет интернета