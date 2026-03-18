Состоялась премьера первого электрического BMW 3-й серии

Раскрыты технические характеристики и дизайн BMW i3 50 xDrive.

Возрожденная линейка BMW под названием Neue Klasse («Новый класс») пополнилась очередной моделью. В среду, 18 марта, баварский концерн рассекретил второй автомобиль из новой гаммы электрических моделей.

Если «первенцем» новой старой линейки Neue Klasse был кроссовер BMW iX3, то теперь представлен седан i3. Да, в середине 2010-х немецкая компания уже выпускала автомобиль с подобным индексом — батарейный хэтчбек, с которым компания делала свои первые шаги в сегменте электрических машин. Новый BMW i3 50 xDrive отношения к этой модели не имеет и позиционируется как электрическая версия BMW 3-й серии.

«Первый полностью электрический BMW 3-й серии», — говорится в сообщении мюнхенского автопроизводителя.

Седан оборудован двухмоторной силовой установкой, в пике выдающей 469 л.с. (645 Н·м). Привод — полный. Запас хода достигает внушительные 900 км. Данных по скоростным характеристикам и ёмкости тяговой батареи BMW i3, правда, пока нет.

Внешний облик BMW i3 50 xDrive перекликается с кроссовером iX3. Седан имеет такие же «ноздри» и двухсекционные фары, объединённые с фальшрадиаторной решёткой, скрытые дверные ручки, горизонтальные задние фонари во всю ширину кормы и колёсные арки под цвет кузова.

По габаритам электрический седан превосходит актуальную бензиновую модель BMW 3-Series 330i. Длина батарейного автомобиля составляет 4760 мм (+47 мм), ширина — 1865 мм (+37), высота — 1480 мм (+36 мм). Колёсная база на 47 мм больше — 2898 мм.

Выпуск BMW i3 будет налажен на головном заводе немецкого концерна в Мюнхене. Электрический седан встанет на конвейер в августе этого года. Продажи батарейной новинки начнутся осенью.

