Ученик автошколы провалил теоретический экзамен 138 раз подряд

Причина весьма странная и удивительная.

© BreizhAtao/Shutterstock

Долгие 9 лет и почти 150 попыток потребовалось кандидату в водители, чтобы сдать экзамен на права. Причём это лишь теоретическая часть, пишет MSN.

Удивительная история произошла в польском городе Тарнув. Местный гражданин сдавал «теорию» с 2017 года. За эти годы он провалил 138 экзаменов, потратив на пересдачах свыше 6000 злотых или 132 тысячи рублей. И 11 марта этого года со 139-й попытки курсант наконец-то прошёл тестирование.

Дело в том, что неназванный ученик изучал теорию самостоятельно — в Польше разрешено дистанционное обучение на водительские права. Почему-то к экзаменам он готовился по сокращённому учебно-методическому пособию, в котором не было большей части экзаменационных билетов. И потому тест с 20 основными вопросами и 12 дополнительными вопросами превратился для него в многолетнее мучение.

Пробел в обучении выяснился только когда по местным автошколам и дорожной инспекции пошли «легенды» об ученике, который раз за разом проваливает теоретический экзамен. В учебном центре предоставили ему полноценное пособие. Вопрос о том, почему кандидат в водители сам не понял, что изучает Правила дорожного движения (ПДД) по демонстрационным материалам, остаётся открытым.

Впрочем, польскому ученику ещё далеко до абсолютного рекорда по сдаче экзаменов на права. В 2010 году 69-летняя гражданка Южной Кореи получила водительское удостоверение с 960-й попытки за пять лет! Причём речь тоже о «теории», город она сдала с десятого раза. Может быть, и у «вечного автоученика» из Польши получится сдать практическую часть быстрее, чем теоретическую.

Нововведения в получении прав: «теорию» можно учить удалённо, станет больше «города»