Рост цен на бензин в России близок к рекордной отметке

За последнюю неделю автомобильное топливо на АЗС по стране подорожало в среднем на 16 копеек. Это один из самых высоких показателей с начала текущего года.

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) по России дорожает уже седьмую неделю подряд. Причём рост цен за последние семь дней стал одним из самых высоких с начала 2026 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Средняя стоимость литра бензина в стране за неделю выросла с 66,15 до 66,31 рубля, то есть на 16 копеек. Это третий по величине показатель после 27 января-2 февраля и 16-24 февраля, когда недельная прибавка розничной цены на топливо составила 18 и 17 копеек соответственно.

За последнюю неделю «горючка» подорожала в 65 регионах. Заметнее всего выросли цены в Республике Марий Эл – на 47 копеек. Подешевело автомобильное топливо в пяти субъектах, более всего в Республике Карелия – на 41 копейку.

В Москве и Санкт-Петербурге автомобильное топливо выросло в цене на 9 и 28 копеек соответственно.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 10 по 16 марта:

АИ-92: +17 копеек с 62,62 до 62,79 рубля;

АИ-95: +15 копеек, с 68,03 до 68,18 рубля;

АИ-98 и выше: +14 копеек, с 91,98 до 92,12 рубля;

ДТ: +8 копеек, с 77,34 до 77,42 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

10-16 марта: +16 копеек.

2-10 марта: +9 копеек;

24 февраля – 2 марта: +4 копейки;

16-24 февраля: +17 копеек;

10-16 февраля: +6 копеек;

3-9 февраля: +14 копеек;

27 января-2 февраля: +18 копеек;

20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13-19 января: +8 копеек;

1-12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

