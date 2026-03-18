Рост цен на бензин в России близок к рекордной отметке
За последнюю неделю автомобильное топливо на АЗС по стране подорожало в среднем на 16 копеек. Это один из самых высоких показателей с начала текущего года.
Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) по России дорожает уже седьмую неделю подряд. Причём рост цен за последние семь дней стал одним из самых высоких с начала 2026 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Рамблер/авто».
Средняя стоимость литра бензина в стране за неделю выросла с 66,15 до 66,31 рубля, то есть на 16 копеек. Это третий по величине показатель после 27 января-2 февраля и 16-24 февраля, когда недельная прибавка розничной цены на топливо составила 18 и 17 копеек соответственно.
За последнюю неделю «горючка» подорожала в 65 регионах. Заметнее всего выросли цены в Республике Марий Эл – на 47 копеек. Подешевело автомобильное топливо в пяти субъектах, более всего в Республике Карелия – на 41 копейку.
В Москве и Санкт-Петербурге автомобильное топливо выросло в цене на 9 и 28 копеек соответственно.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 10 по 16 марта:
- АИ-92: +17 копеек с 62,62 до 62,79 рубля;
- АИ-95: +15 копеек, с 68,03 до 68,18 рубля;
- АИ-98 и выше: +14 копеек, с 91,98 до 92,12 рубля;
- ДТ: +8 копеек, с 77,34 до 77,42 рубля.
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:
- 10-16 марта: +16 копеек.
- 2-10 марта: +9 копеек;
- 24 февраля – 2 марта: +4 копейки;
- 16-24 февраля: +17 копеек;
- 10-16 февраля: +6 копеек;
- 3-9 февраля: +14 копеек;
- 27 января-2 февраля: +18 копеек;
- 20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);
- 13-19 января: +8 копеек;
- 1-12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.
