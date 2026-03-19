Бывший завод Toyota будет выпускать автомобили нового российского бренда

Старт производства запланирован на 2026 год.

Экс-завод японского автогиганта Toyota в Санкт-Петербурге готовится к перезапуску после четырёх лет простоя. На конвейер предприятия в Шушарах встанут машины новой марки Senat.

Бренд Senat принадлежит производителю люксовых автомобилей Aurus, выпускающему правительственные и гражданские модели. Причём к модельной линейке Aurus машины этой марки не будут иметь отношения.

«Это будет не Aurus Senat, а отдельный бренд Senat. Производство запустят в этом году», — рассказал ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Осенью прошлого года сообщалось, что под маркой Senat будут выпускать кроссовер и два седана. Премьера первой модели состоится в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Производственная площадка Toyota в Шушарах была открыта в 2007 году и выпускала внедорожники RAV4 и седаны Camry. В 2022-м японский автогигант продал завод ФГУП «НАМИ» за символический 1 рубль и ушёл из России. Завод пропускной способностью 100 тысяч автомобилей в год был переименован в ООО «Шушары-Авто», но до сих пор не возобновил работу.

