В России резко подорожали запчасти на автомобили

Подорожание автозапчастей на отдельные марки машин превышает 5%.

Запчасти на автомобили в России за последние несколько месяцев подорожали на 2,9%. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА), объявивший о запуске обновлённого справочника автозапчастей для ремонта по ОСАГО.

Предыдущая версия справочника была опубликована 19 декабря 2025 года, то есть ровно три месяца назад. За это время заметно подорожали запчасти на автомобили Ford — на 5,2%. Но рекордсменом стала марка BMW, запасные детали на автомобили которой взлетели в стоимости на 6,2%.

Запчасти на такие востребованные среди россиян машины, как Kia, Hyundai, Toyota, подорожали в интервале 1,2-2,8%. В эту же «вилку» попадает и Mercedes-Benz.

Ни по одной популярной марке автомобилей в стране, в том числе и по китайским, снижения цен на запасные части не зафиксировано.

