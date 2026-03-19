Новому автомобилю Volga предрекли большую популярность
Эксперт объяснил, почему кроссовер Volga К50 обречён на успех.
Высокий спрос россиян на новый кроссовер Volga К50 обеспечен, уверен гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, главное, чтобы маркетинговый отдел возрождённого бренда всё сделал правильно.
В четверг, 19 марта, были раскрыты характеристики и показаны первые изображения «Волги» нового поколения. Ожидаемо модель оказалась локализованной версией популярного в России «китайца» Geely Monjaro.
«Поскольку Volga К50 — это на 99% Geely Monjaro, успех продаж предрешён. Главное, маркетологам бренда не ошибиться с ценовой и дилерской политикой», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.
По итогам прошлого года Geely Monjaro занял третье место в списке самых продаваемых в России кроссоверов, уступив только Haval Jolion и Geely X50. Стоимость автомобиля — от 4 349 990 рублей.
Каким будет ценник на Volga К50, пока не объявлено. В автосалонах кроссовер сборки Горьковского автозавода (ГАЗ) появится летом этого года.