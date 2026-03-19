Новому автомобилю Volga предрекли большую популярность

Эксперт объяснил, почему кроссовер Volga К50 обречён на успех.

© VOLGA

Высокий спрос россиян на новый кроссовер Volga К50 обеспечен, уверен гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, главное, чтобы маркетинговый отдел возрождённого бренда всё сделал правильно.

В четверг, 19 марта, были раскрыты характеристики и показаны первые изображения «Волги» нового поколения. Ожидаемо модель оказалась локализованной версией популярного в России «китайца» Geely Monjaro.

«Поскольку Volga К50 — это на 99% Geely Monjaro, успех продаж предрешён. Главное, маркетологам бренда не ошибиться с ценовой и дилерской политикой», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

По итогам прошлого года Geely Monjaro занял третье место в списке самых продаваемых в России кроссоверов, уступив только Haval Jolion и Geely X50. Стоимость автомобиля — от 4 349 990 рублей.

Каким будет ценник на Volga К50, пока не объявлено. В автосалонах кроссовер сборки Горьковского автозавода (ГАЗ) появится летом этого года.

