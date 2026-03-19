Оформление ОСАГО на автомобиль может стать необязательным
В России может появиться новый способ оформления «автогражданки».
Российским автомобилистам хотят дать выбор при заключении договора обязательного автострахования (ОСАГО). Если идея получит поддержку, то будет необязательно оформлять полис на автомобиль.
Сейчас страховка оформляется на конкретное транспортное средство, и в полис вписываются водители, причём неограниченное количество. Оформить ОСАГО на себя лично автомобилист по действующему законодательству не может. И, как отметил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, автовладельцам необходимо дать такой выбор.
Такое нововведение особенно пригодится автомобилистам, которые регулярно меняют машины или имеют в собственности два авто или больше, поскольку на все транспортные средства будет распространяться одна страховка – на имя водителя. А привязка к машине останется актуальной, например, если в семье один автомобиль, но несколько водителей.
«Чем удобнее будет механизм привязки и применения ОСАГО, тем больше автолюбителей будут его использовать. Поэтому стоит предусмотреть возможность прикреплять полис не только к авто, но и к конкретному водителю», — объяснил Нилов в своём Телеграм-канале.
Впервые идея «отвязать» ОСАГО от машины была предложена депутатами ещё в 2012 году и с тех пор поднималась неоднократно. Однако каждый раз Госдума и Правительство это предложение отклоняли под разными предлогами — как, например, подорожание автострахования.
