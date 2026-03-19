В день клиента в Сбере рассказали о востребованности раздела «Авто» в мобильном приложении банка. Так, свыше 7 миллионов автомобилистов в России совершили более 30 миллионов действий в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн.

© Photoroyalty/Shutterstock

Раздел «Авто», объединяющий ключевые сервисы для автовладельцев, был запущен летом 2025 года. С помощью собранных в одном месте услуг можно в пару кликов оформить автостраховку, записаться на техобслуживание или шиномонтаж, найти ближайшую АЗС и заправиться, не выходя из машины, оплатить проезд по платной дороге или штраф за нарушение ПДД и многое другое. Кроме того, прямо в разделе можно продать старый автомобиль и купить новый.

Как рассказали в Сбере, с момента запуска раздела «Авто» в СберБанк Онлайн зафиксировано 7,1 млн посещений. Самой популярной услугой стала оплата штрафов ГИБДД и проезда по «платникам» — 3,5 млн раз. На втором месте по востребованности идёт бесконтактная оплата заправки, которой водители воспользовались 1,2 млн раз.

Востребованность раздела «Авто» в СберБанк Онлайн в цифрах:

Свыше 7,1 миллиона посещений раздела «Авто»;

посещений раздела «Авто»; 3,5 миллиона оплат штрафов и платных дорог;

оплат штрафов и платных дорог; 1,2 миллиона оплат заправок, не выходя из автомобиля;

оплат заправок, не выходя из автомобиля; 50 тысяч оформленных полисов автострахования;

оформленных полисов автострахования; Свыше 1,2 тысяч записей на техническое обслуживание и шиномонтаж.

Раздел «Авто» в СберБанк Онлайн стал ещё одним шагом развития экосистемы полного цикла для автолюбителей от Сбера, охватывающей все аспекты и формы взаимодействия человека с автомобилем. Помимо сервиса для покупки, обслуживания и продажи СберАвто в экосистему Сбера для автолюбителей входит каршеринг Ситидрайв, позволяющий взять автомобиль как в краткосрочную, так и долгосрочную аренду с возможностью выкупа в дальнейшем.

Новый раздел «Авто» в Сбербанк Онлайн: цифровой комфорт для тех, кто за рулём