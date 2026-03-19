Страховщики будут выплачивать до 2 млн рублей по ОСАГО

Лимит выплат повысят в четыре раза.

Вопрос о повышении лимита страховых выплат по полису ОСАГО решён. Уже до конца 2026 года максимальная сумма будет увеличена в четыре раза, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

О необходимости индексации выплат при ущербе здоровью и жизни при ДТП страховщики говорили уже много лет. Но до сих пор предельный размер страховой суммы оставался на уровне 500 000 рублей, установленном в 2015 году.

«У нас было несколько совещаний и с Минфином, с Центральным банком, и депутатским корпусом, вышли на то, что всё-таки наконец будет корректироваться лимит по ОСАГО до 2 млн рублей. Надеемся, что эти изменения произойдут в этом году», — цитирует Уфимцева информагентство ТАСС.

Что касается корректировки выплат на ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП, то в январе этого года глава ВСС заявил, что в увеличении лимита по «железу» в 400 000 рублей нет необходимости.

Как передать управление своим автомобилем другому водителю