ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в выходные 21-22 марта

Региональные управления Госавтоинспекции РФ объявили о сплошных проверках на дорогах.

21-22 марта ГИБДД проведёт серию масштабных рейдов в регионах России для выявления нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Тормозить будут все автомобили подряд и проверять водителей, в первую очередь на состояние опьянения.

Не все региональные подразделения ГИБДД анонсируют масштабные проверки водителей. Известно, что в предпоследние выходные марта оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт в отдельных районах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Рязанской, Самарской, Тульской, Ивановской, Тверской, Брянской, Саратовской, Свердловской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Республиках Крым, Карелия, Удмуртия, Башкортостан, Мордовия, Якутия, Ставропольском и Пермском краях.

В рамках массовых рейдов сотрудники ДПС используют так называемый метод сплошной проверки. На отдельном участке дороги они останавливают все автомобили подряд. Пьяных водителей они определяют по таким признакам, как запах алкоголя, покраснение лица, дрожание рук, несвязная речь, расширенные зрачки, нарушение координации движений. Автомобилистам в адекватном состоянии после проверки документов разрешается ехать дальше, а подозрительных приглашают пройти проверку на алкотестере и при положительном результате отправляют на медосвидетельствование.

Вождение в нетрезвом виде влечёт за собой административный штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Аналогичная ответственность предусмотрена за передачу управления автомобилем нетрезвому человеку.

Параллельно с выявлением пьяных водителей усиленные наряды ДПС будет пресекать и другие нарушения ПДД. Так, в отдельные дни (точная дата зависит от региона) пройдёт рейд «Встречная полоса» по выявлению нарушителей, выезжающих на «встречку» через сплошную разметку. Запланированы также профилактические кампании по выявлению автомобилей с грязными или скрытыми номерами и водителей, севших за руль после лишения прав. Повышенное внимание инспектора уделят использованию ремней безопасности и правилам перевозки детей до 7 лет с применением специального автокресла или бустера.

По данным МВД, в прошлом году дорожные инспекторы в России зарегистрировали 15,6 млн нарушений правил дорожного движения. Ещё 216 млн зафиксировали дорожные камеры. Общее количество нарушений по сравнению с 2024 годом сократилось на 9%.

