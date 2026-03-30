Правительство России приняло меры против подорожания бензина

Постановление вступит в силу с 1 апреля.

Власти утвердили меры по сдерживанию роста цен на топливо и обеспечению его доступности в весенне-летний сезон, когда спрос на бензин и солярку особенно высок. Эти действия по стабилизации отечественного топливного рынка вступят в силу уже 1 апреля.

Речь идёт о запрете экспорта бензина. Сейчас вывоз топлива из страны запрещён для непроизводителей – сетей АЗС, трейдеров и оптовиков, импортёров. Для нефтяных компаний этот запрет был снят в январе текущего года, и с начала второго месяца весны они тоже попадут под ограничение.

«Вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

По информации источников «Ведомостей», запрет будет действовать как минимум до 31 июля 2026 года.

За одну неделю, с 16 по 23 марта, средняя стоимость бензина на российских АЗС подскочила на 24 копейки — с 66,31 до 66,55 рублей. Оптовая цена топлива от производителей за месяц, то есть с конца февраля, прибавила на 12%. Подорожание «горючки» объясняется ростом мировых цен на нефть, спровоцированных конфликтом на Ближнем Востоке.

