Россиян предупредили о подорожании автомасла на 15%

Последствие роста цен на нефть в мире.

Стремительный рост мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке в обозримом будущем приведёт к подорожанию автомобильного масла. Об этом автовладельцев предупредил Союз автосервисов России.

Стоимость «черного золота» на глобальном рынке за последние несколько недель выросла на 5% и впервые с 2022 года превысила отметку $100 за баррель. Колебания цен на сырье неизбежно влияют на себестоимость и розничную цену автомасел в магазинах и автосервисах. И, по оценке экспертов, уже в апреле цены на моторное масло подскочат до 15%, в том числе на российском рынке.

«Цены на нефть растут. За ними скоро подтянется цена на автомасла. Европейские, понятно, но и российские тоже планируют подъём цен на 5-15% уже в начале следующего месяца», — сказано в сообщении Союза автосервисов.

На сегодняшний день средний чек на покупку 4-5-литровой канистры моторного масла, фильтров и соответствующих услуг в автосервисе составляет в России около 7500 рублей.

