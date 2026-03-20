АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей под новым брендом

Раскрыты подробности первой модели второй марки тольяттинского концерна.

Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ расширяет свою линейку брендов. Много лет – с тех пор как в 2008 году прекратила существование «Ока» – в активе тольяттинского концерна была только марка Lada. Теперь этот пул пополнила SKM. Производство автомобилей под этим товарным знаком уже стартовало, объявил АвтоВАЗ в пятницу утром, 20 марта.

Первым автомобилем SKM стал М7, который выпускается в двух версиях — цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. Выпуск налажен на площадке АО «ВИС-Авто», дочернего предприятия АвтоВАЗа в Тольятти, на котором осуществляется производство бестселлера Lada Granta и внедорожников Niva.

Фургоны и минивэны SKM М7 приводит в движение 2,0-литровый атмосферник мощностью 137 л.с. (194 Н·м) в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Обе версии оборудованы мостом и рессорной подвеской.

Уже в базе SKM М7 оснащается кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. В электронику интегрирована система ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система с голосовыми подсказками. Также 7-местный минивэн получил усовершенствованные сиденья второго и третьего рядов и крепления детских кресел IsoFix.

Подробности о других комплектациях и стоимости новинки АвтоВАЗа будут обнародованы на старте продаж. Дата появления SKM М7 в автосалонах пока тоже не обнародована.

