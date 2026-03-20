Объявлены цены на новый кроссовер Belgee X50+

В продаже в России появилась четвёртая модель белорусского бренда.

Рестайлинговый кроссовер Belgee X50+ появился в российских автосалонах. C пятницы, 20 марта, новинка белорусского бренда доступна для покупки, следует из заявления пресс-службы.

Новый паркетник предлагается в трёх комплектациях — «Актив», «Стиль» и «Престиж». Рекомендованная производителем стоимость составляет 2 319 990, 2 505 990 и 2 675 990 рублей соответственно. Для сравнения, «вилка цен» на предыдущую версию составляет от 2 479 990 до 2 690 990 рублей. Другими словами, перелицованный «китаец» Geely Coolray даже подешевел.

От дореформенной версии X50, которая остаётся в продажах, новая модификация отличается габаритами: длина — 4380 мм (-50 мм), ширина — 1810 мм (+10 мм), высота — 1615 мм (+6 мм), колёсная база не изменилась и составляет 2600 мм. Дорожный просвет увеличен на 2 мм — до 182 мм.

Но самое главное — под капотом Belgee X50+ установлен другой мотор. Обновлённый кроссовер оборудуется «турбочетвёркой» 1,5 на 147 л.с. (270 Н·м) вместо 1,5-литровой «турботройки» мощностью 150 «лошадок» и 255 Н·м крутящего момента. За переключение передач по-прежнему отвечает 7-ступенчатый «робот», привод — только передний.

X50+ стал четвёртой моделью Belgee на российском рынке. Наряду с дорейстайлинговым X50, в линейке доступны кроссовер X70 и седан S50.

