Возрождённая «Волга», новый бренд АвтоВАЗа и скачок цен на бензин. Главное за неделю

Рассекречена первая модель возрождённой марки Volga, в России упали продажи китайских авто, АвтоВАЗ запустил производство автомобилей под новым брендом, ОСАГО предложили оформлять по-новому, а стоимость топлива на заправках начала стремительно расти по всей стране — эти и другие события в подборке главных автомобильных новостей уходящей недели.

© VOLGA

Представлен первый автомобиль возрождённой марки Volga

Без преувеличения, событие года в российском автопроме: 19 марта состоялась премьера первого автомобиля «Волга» нового поколения — среднеразмерного кроссовера K50. Модель ожидаемо оказалась лицензионной копией бестселлера Geely Monjaro.

© Volga

Паркетник получил 238-сильный турбомотор, «автомат», полный привод и адаптивную подвеску. Старт продаж запланирован на лето 2026 года. Будет ли востребована Volga K50? Мнением по этому поводу поделился генеральный директор Автостата Сергей Целиков.

© Volga

Водитель получил штраф за пешехода с телефоном

Странная история из Владивостока: автоледи пришло «письмо счастья» за разговор по телефону, которого не было. Точнее, говорила по мобильнику не она, а пешеход, попавший вместе с автомобилем в объектив дорожной камеры. Есть, правда, и другая версия насчёт того, откуда взялся штраф в размере 1 500 рублей. В любом случае, девушка оспорила наказание.

© t.me/amur_mash

Бывший автозавод BMW в России будет выпускать китайские внедорожники Tank

В российских автосалонах станет на одну локализованную модель больше, причём без ребрендинга. На конвейер автозавода BMW в Калининграде, где раньше собирали X5 и X7, встанет популярный в нашей стране рамный внедорожник Tank 300. О сроках запуска производства и конфигурации автомобиля — в материале.

© Tank

Evolute снял с продаж самую дорогую модель: названа причина

Российский «электрический» автобренд Evolute уходит из нишевого сегмента авторынка. Из линейки убрана самая дорогая модель — электрокроссовер i-Jet, стоивший от 5,2 миллиона рублей. И похоже, что копия китайского Seres SF5 никогда не вернётся в модельный ряд. Почему? Объяснили в представительстве марки.

© Evolute

Рост цен на бензин в России близок к рекордной отметке

Пока, конечно, рано говорить о том, что конфликт на Ближнем Востоке повлиял на цену топлива в России. Динамика стоимости бензина и солярки на АЗС за прошлую неделю такая же скачкообразная, как и в течение января и февраля. Единственный момент — подорожание бензина в середине марта стало одним из самых серьёзных с начала года.

Lada Azimut станет вторым автомобилем АвтоВАЗа с двигателем «Евро-6»

Серийный выпуск и старт продаж первого кроссовера Lada всё ближе. На днях АвтоВАЗ объявил об очередной сертификации Azimut, причём не простой, а на соответствие одному из самых экологичных на сегодняшний день «зелёных» стандартов — «Евро–6». Под жёсткие требования по выбросам были адаптированы сразу два двигателя. О том, что это за моторы и как проходили их сертификационные испытания — в публикации.

© АВТОВАЗ

Страховщики будут выплачивать до 2 миллионов рублей по ОСАГО

На удивление много новостей на этой неделе было про автострахование ОСАГО. Во-первых, в Госдуме РФ вернулись к давней теме «отвязки» полиса от автомобиля и предложили оформлять страховку непосредственно на водителя. Почти одновременно депутаты в третьем чтении одобрили закон об ограничении штрафов бесполисных водителей. А ближе к концу недели президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что вопрос о повышении лимита по страховым выплатам до 2 миллионов рублей решён.

Самый востребованный «Москвич» снова подорожал

Столичный автобренд «Москвич» второй раз с начала 2026 года переписал ценники на свой бестселлер, выяснил «Рамблер/авто». Компактный кроссовер «Москвич 3» подорожал во всех трёх комплектациях. И впервые ценник на эту модель, продаваемую с 2023 года, перевалил за 2 миллиона рублей. О новых ценах на «тройку» читайте в нашей заметке.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей своего нового бренда

АвтоВАЗ впервые за практически 20 лет пополнил свою линейку брендов. Теперь российский автогигант выпускает не только Lada, но и автомобили марки SKM. Первая модель встала на конвейер. Что это за машина и в каких кузовах она доступна? Вы можете узнать в публикации из новостной ленты «Рамблер/авто».

© АвтоВАЗ

В России рухнули продажи китайских авто

За последние 12 месяцев продажи автомобилей китайского производства в России упали почти в полтора раза, а их доля на рынке уменьшилась более чем на 10%. С чем связан такой отток «китайцев»? Конкурировать им вроде бы не с кем: европейские, японские и корейские бренды возвращаться к нам пока не собираются. Ответ — в заметке с мнением эксперта

Работают ли камеры ГИБДД без интернета и приходят ли штрафы: мы все выяснили

Ещё на прошедшей неделе мы узнали, автомобили какой марки будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, ознакомились с обновлённым рейтингом самых популярных автомобилей с пробегом в России, рассказали, как первоапрельская шутка BMW воплотилась в реальный автомобильный проект, поделились подробностями возможного скандала между Ferrari и Mazda, а также подсчитали, сколько моделей Chery осталось на российском авторынке.