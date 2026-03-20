Бывший завод General Motors в России возобновил выпуск автомобилей

Первый кузов ужё сошёл с конвейера.

На автомобильном заводе холдинга «АГР» в петербургских Шушарах, ранее принадлежавшем General Motors, сварен первый кузов автомобиля нового российского бренда Jeland. Об этом объявили в пресс-службе предприятия.

Завод возобновил работу после 11 лет консервации. На площадке будут выпускать автомобили марки Jeland, и пробное производство уже стартовало.

«Изготовление первого кузова является первым этапом в процессе подготовки предприятия к запуску производства полного цикла автомобилей», — рассказали в «АГР».

Завод в Шушарах находился в простое с 2015 года, когда GM ушёл с российского рынка из-за слабых продаж. В 2024-м площадка перешла под контроль «АГР», а в июне следующего на заводе там была начата масштабная реконструкция.

В сжатые сроки — за восемь месяцев — на предприятии было заменено практически всё оборудование, внедрены роботизированные комплексы. Только в сварочном производстве установлено 120 промышленных роботов. Причём цех сварки на заводе был фактически создан заново.

Кроме того, на заводе была создана лаборатория с контрольно-измерительной машиной. А на территории производственного комплекса построили новый испытательный трек, провели благоустройство, отремонтировали дороги и тротуары.

Официальных подробностей по модельному ряду Jeland пока нет. По сведениям источников, на предприятии в Шушарах будут собирать три перелицованных кроссовера Jaecoo — J6, J7, J8.

