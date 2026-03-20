Представлен новый китайский автобренд Aistaland

В модельной линейке будет как минимум четыре автомобиля.

© GAC

Китайский автоконцерн GAC Group и IT-гигант Huawei объявили о запуске совместного автомобильного бренда Aistaland. Одновременно раскрыты подробности о первой модели нового проекта.

«Название образовано от фразы AI Start New Land – «Искусственный интеллект открывает новые горизонты», что отражает фокус на технологии искусственного интеллекта», — объяснили в пресс-службе GAC.

«Первенцем» марки станет спортивный универсал Aistaland GT7, презентация которого прошла 17 марта в Китае. Автомобиль с низкой посадкой и покатой крышей имеет весьма солидные габариты: длина составляет 5050 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1470 мм, колесная база — 3000 мм.

Оснащается спортивный универсал трёхмоторной электрической силовой установкой. Мощность пока не раскрывается, известно лишь, что один электромотор установлен на передней оси и два – на задней. 800-вольтовая тяговая батарея поддерживает сверхбыструю зарядку 6C, позволяющую восполнять запас хода со скоростью «один километр за одну секунду».

Предзаказ на Aistaland GT7 в Китае уже открыт. Появятся ли новинка на зарубежных рынках, в том числе в России, в GAC и Huawei не уточняют.

В ближайшие три года под маркой Aistaland будет выпущено ещё несколько моделей. В частности, до конца 2026 года состоится премьера среднеразмерного и крупногабаритного внедорожников.

