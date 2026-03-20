На улицах Москвы усилят патрулирование: даты и адреса

Ловить будут нарушителей правил остановки и стоянки.

© Дептранс Москвы

Столичный департамент транспорта объявил, что с 23 по 30 марта инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на четырёх улицах города. Соблюдение правил остановки и стоянки будут проверять чаще, чем обычно.

Под усиленный контроль по ходу последней недели марта попадут улицы Большая Никитская, Россолимо, Малая Пироговская, а также Комсомольская площадь. Как отметили в Дептрансе, эти меры помогут сократить количество нарушений и обеспечат комфорт участников движения — как водителей, так и пешеходов.

«Соблюдайте правила парковки и останавливайтесь только в разрешённых местах, не создавайте помехи для других участников движения, не подвергайте опасности пешеходов», — обратился Дептранс к автомобилистам в Москве.

Штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в Москве в 2026 году составляют от 1000 до 5000 рублей. Кроме того, в отдельных случаях автомобиль могут вывезти на штрафную стоянку, где действуют отдельные расценки, проиндексированные 1 января.

