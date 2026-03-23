Внедорожник Xpeng GX бросает вызов Li Auto L9

Китайская компания Xpeng начала глобальное серийное производство своего шестиместного полноразмерного внедорожника GX, оснащенного системой рулевого управления следующего поколения от Bosch. Об этом сообщает CarNewsChina.

© Xpeng

Система, которую получил GX, поддерживает автономное вождение уровня L4 (высокая степень автоматизации) и интегрирует более сотни функций. CarNewsChina отмечает, что это знаменует собой первое серийное внедрение такой системы управления для модели стоимостью менее 500 тысяч юаней (шести миллионов рублей).

Модель GX оснащена интеллектуальной системой полного привода с двумя электромоторами. В ней используется фирменная технология Xpeng - коаксиальный электропривод на 800 вольт с комбинированным использованием карбида кремния. Коаксиальный электропривод - это сверхкомпактная компоновка, где мотор и редуктор объединены на одной оси, что снижает вес агрегата и позволяет передавать мощность на колеса с минимальными потерями энергии.

© Xpeng

Система обеспечивает максимальную мощность 430 киловатт, пиковый крутящий момент 695 Ньютон-метров и общую мощность в 585 лошадиных сил. Она включает в себя возможность электронного управления как передними, так и задними колесами, что улучшает управляемость и маневренность для автомобиля такого размера. 800-вольтовая платформа AI поддерживает сверхбыструю зарядку 5C.

Емкость батареи, максимальная скорость, разгон от нуля до ста километров в час и запас хода раскрыты не были. Цикл зарядки-разрядки также пока не уточняется.

Длина внедорожника составляет 5265 миллиметров, ширина - 1999 миллиметров, высота - 1800 миллиметров, колесная база - 3115 миллиметров, что делает его одним из самых больших шестиместных внедорожников в Китае.

Интерьер включает шестиместную компоновку со стандартными пассажирскими сиденьями и багажными отделениями. В стандартной комплектации установлены 22-дюймовые многоспицевые шины, в качестве опции предлагаются 21-дюймовые спортивные или низкопрофильные шины.

Внедорожник GX под кодовым названием G01 был впервые представлен на официальных изображениях, которые демонстрировали дизайн, напоминающий Range Rover, отмечает CarNewsChina. Xpeng позиционирует GX как конкурента премиальным полноразмерным внедорожникам Li Auto L9, Aito M9, Zeekr 9X и Denza N9. Продажи должны начаться в апреле или мае 2026 года.