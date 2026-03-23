В России планируют ужесточить контроль за самоходной спецтехникой

Правительство подготовило и внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который направлен на усиление контроля за самоходными машинами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ разработан Минпромторгом. Он предлагает разрешить Гостехнадзору проводить рейды по проверке самоходной техники без согласования с прокуратурой — по действующим правилам оно требуется.

В пояснительной записке указывается, что существующая практика приводит к рискам причинения вреда жизни и здоровью людей, а самым проблемным сегментом власти называют внедорожную технику. Отмечается, что в серой зоне находится почти 40 тысяч самоходных машин, что составляет почти треть от вышедших в обращение в последние годы.

Всего по состоянию на 2025 год в России на учете стояли 3,8 млн самоходных машин. К ним относят уборочную, дорожную, сельскохозяйственную и строительную технику, вездеходы, болотоходы, квадроциклы и прочее. Для управления ими необходимо обладать правами тракториста-машиниста, а регистрировать спецтехнику нужно в Гостехнадзоре.