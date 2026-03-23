Названы европейские конкуренты новой Volga K50

Летом в России стартуют продажи нового кроссовера D-класса Volga K50. Autonews.ru приводит список европейских конкурентов модели, которые попадают в Россию по параллельному импорту.

© Volga

Volga K50 является флагманским кроссовером бренда. Ожидается, что автомобиль получит 238-сильный бензиновый турбомотор объемом 2 литра, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Машина будет иметь панорамную крышу, контурную подсветку салона и аудиосистему с 12 динамиками. Также в базовой версии будет доступен пакет зимних опций.

При этом у новинки достаточно конкурентов, в том числе и среди европейских автомобилей. В частности, за внимание российских покупателей с Volga K50 может соревноваться Audi Q5 с двухлитровым мотором, полным приводом и мощностью

272 л.с. Ее стоимость составляет 7 200 000 руб.

© Mercedes-Benz; BMW; Skoda; Audi

Примерно в этой же ценовой категории находится BMW X3, мощностью от 190 до 393 л.с. Коробка передач у этой машины восьмиступенчатый «автомат», она также оснащена полным приводом. Машину можно купить за 7 650 000 руб.

Соперничать с российским автомобилем вполне способна и Skoda Kodiaq, стоимостью от 6 590 000 руб., оснащенная как передним, так и полным приводом. Комплектуется автомобиль шести- или семиступенчатым «роботом».

Также среди конкурентов Mercedes-Benz GLC, с двухлитровым мотором и полным приводом, и полноприводный Volkswagen Tiguan L Pro. Стоимость этих «европейцев» от 7 970 000 руб. и от 5 290 000 руб., соответственно.