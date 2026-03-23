АвтоВАЗ начал переоснащение своего производства

АвтоВАЗ реализует масштабную программу переоснащения производства алюминиевого литья и кузнечных поковок. Как сообщает пресс-служба компании, это даст возможность повышать производительность, поддерживать качество серийных деталей, а также реализовать ряд перспективных проектов.

Решение о замене парка оборудования было принято еще три года назад. Сейчас процесс входит в активную стадию. АвтоВАЗ заказал 10 новых литьевых машин, часть из которых уже введена в эксплуатацию.

Так, уже запущена первая из машин литья под давлением — она заливает картер рулевого механизма для Iskra и Vesta. В течение марта начала работать машина, которая отливает масляный картер для 16-клапанных двигателей и машина по производству картера коробки передач. Также запущено новое оборудование кокильного литья — в этом комплексе выпускается 16-клапанная головка блока цилиндров.

В АвтоВАЗе также заявили, что обновляют парк роботов — они заменяют работников на опасных операциях. С их помощью достают горячие заготовки из литьевых машин, охлаждают их и отправляют на линии механической обработке. Всего в производстве алюминиевого литья задействовано 70 роботов, а 23 из них заменят до конца года.

В металлургический комплекс АвтоВАЗа, кроме производства алюминиевого литья, входят кузнечное производство и чугунолитейное производство, где также запланирована модернизация. Такой подход позволяет производителю самостоятельно закрывать потребность в основным компонентах силовых агрегатов и шасси.