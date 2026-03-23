«Москвич» резко снизил цену на свой кроссовер

Компания «Москвич» снизила цену на третью модель на 20%, однако специальное предложение на кроссовер действует не для всех. Об этом рассказал в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, скидка предоставляется по госпрограмме при покупке в кредит в марте. Приобрести «Москвич 3» за 1,56 млн рублей смогут работники здравоохранения и образования, участники спецоперации и их семьи, а также люди с инвалидностью.

«Для остальных категорий покупателей цена стартует от 1,95 млн рублей», - уточнил Сергей Целиков.

Он также обратил внимание на то, что за январь и февраль компания «Москвич» продала 1741 автомобиль, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ составило список машин, на которых рекомендуется ездить госслужащим. В него были включены в том числе и «Москвичи» 3, 3е и 6.