Geely раскрыла название нового внедорожника линейки Galaxy

Серийная версия концепт-кара, представленного на Шанхайском автосалоне в 2025 году, поступит в продажу под названием Geely Galaxy Cruiser 700. Официальный дебют модели состоится на Пекинском автосалоне, а начало продаж планируется до конца текущего года, передает autohome.com.

Дизайн автомобиля выполнен в подчеркнуто внедорожном стиле с прямыми линиями и квадратным силуэтом. Основные элементы экстерьера включают круглые фары, которые напоминают модели Land Rover и Toyota Land Cruiser 250, классические дверные ручки, массивные колесные арки и вертикальные задние фонари. Запасное колесо расположено на задней двери.

Согласно предварительным данным, Cruiser 700 будет оснащен фирменной системой динамического управления GVMC. Производитель утверждает, что автомобиль способен успешно проходить «лосиный тест» на скорости до 80 км/ч. Также внедорожник получит интеллектуальный полный привод, который автоматически переключается между передним, задним и полным приводами в зависимости от состояния дорожного покрытия.

Среди прочих возможностей — режим «краба», а также функция разворота на месте. Согласно заявленным характеристикам, автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 800 мм. Кроме того, он будет оснащен спутниковой связью.