Битва люксовых гигантов: сможет ли ROX Adamas потеснить флагман Li Auto

Мария Иванова

Внедорожник класса «люкс» ROX Adamas калининградской сборки станет нишевым продуктом, рассказал агентству «Автостат» автоэксперт Александр Ковалев. Основным конкурентом новинки он назвал популярный и заработавший репутацию автомобиль Li Auto L9.

Ковалев отметил, что преимуществом ROX станет разнообразие компоновок салона, недоступное лидеру сегмента. Модель стоимостью от 10,1 до 10,4 миллиона рублей предложат в трех версиях: семиместной Family Edition, шестиместной Business Edition и адаптированной для России «Большой семье» (2+3+2). Именно вариант «Большая семья» с привычным багажным отсеком, по прогнозам эксперта, станет самым востребованным у российских автомобилистов.

Несмотря на локализацию производства на заводе «Автотор», эксперт не ожидает снижения стоимости автомобиля в ближайшее время. Спрогнозировать объемы продаж ROX Adamas сложно из-за высокого ценового порога и сильных позиций конкурентов. Однако внедорожный дизайн может привлечь определенную группу покупателей, ищущих альтернативу привычным премиум-брендам.

«Определенная группа автомобилистов сделает выбор в пользу новой модели из-за дизайна с внедорожной стилистикой. А вот спрогнозировать объем продаж ROX Adamas сложно - это довольно нишевый продукт, играющий в высоком ценовом сегменте», - подчеркнул эксперт.

«Автоновости дня» отмечают, что внешне Adamas примечателен «чистыми линиями в итальянском стиле», разработанными художниками дизайн-студии Pininfarina, которые рисовали Ferrari, Maserati и Rolls-Royce.

Ранее китайская компания Xpeng начала глобальное серийное производство своего шестиместного полноразмерного внедорожника GX. Модель GX оснащена интеллектуальной системой полного привода с двумя электромоторами. Отмечалось, что Xpeng позиционирует GX как конкурента премиальных полноразмерных внедорожников Li Auto L9, Aito M9, Zeekr 9X и Denza N9.