Битва люксовых гигантов: сможет ли ROX Adamas потеснить флагман Li Auto

Внедорожник класса «люкс» ROX Adamas калининградской сборки станет нишевым продуктом, рассказал агентству «Автостат» автоэксперт Александр Ковалев. Основным конкурентом новинки он назвал популярный и заработавший репутацию автомобиль Li Auto L9.

Ковалев отметил, что преимуществом ROX станет разнообразие компоновок салона, недоступное лидеру сегмента. Модель стоимостью от 10,1 до 10,4 миллиона рублей предложат в трех версиях: семиместной Family Edition, шестиместной Business Edition и адаптированной для России «Большой семье» (2+3+2). Именно вариант «Большая семья» с привычным багажным отсеком, по прогнозам эксперта, станет самым востребованным у российских автомобилистов.

Несмотря на локализацию производства на заводе «Автотор», эксперт не ожидает снижения стоимости автомобиля в ближайшее время. Спрогнозировать объемы продаж ROX Adamas сложно из-за высокого ценового порога и сильных позиций конкурентов. Однако внедорожный дизайн может привлечь определенную группу покупателей, ищущих альтернативу привычным премиум-брендам.

«Определенная группа автомобилистов сделает выбор в пользу новой модели из-за дизайна с внедорожной стилистикой. А вот спрогнозировать объем продаж ROX Adamas сложно - это довольно нишевый продукт, играющий в высоком ценовом сегменте», - подчеркнул эксперт.

«Автоновости дня» отмечают, что внешне Adamas примечателен «чистыми линиями в итальянском стиле», разработанными художниками дизайн-студии Pininfarina, которые рисовали Ferrari, Maserati и Rolls-Royce.

Ранее китайская компания Xpeng начала глобальное серийное производство своего шестиместного полноразмерного внедорожника GX. Модель GX оснащена интеллектуальной системой полного привода с двумя электромоторами. Отмечалось, что Xpeng позиционирует GX как конкурента премиальных полноразмерных внедорожников Li Auto L9, Aito M9, Zeekr 9X и Denza N9.