В России стартовали продажи более доступной версии Geely Preface

Geely начала продажи в России новой модификации бизнес-седана Preface с 150-сильным двигателем. Автомобиль представлен в двух комплектациях — «Люкс» и «Флагман». Минимальная цена без учета скидок составляет 3 329 990 рублей, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Новинка оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 325 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 секунды, расход топлива — 7,1 литра на 100 км пути. Для сравнения: прежняя 200-сильная версия, уже исчезнувшая с официального сайта, стоила дороже — от 3,36 млн рублей.

Уже в базовой комплектации седан получает полный зимний пакет (подогревы всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя), светодиодные фары, 17-дюймовые диски, отделку экокожей, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель на 10,2 дюйма и 13,2-дюймовый экран мультимедиа. Также в наличии — камеры кругового обзора, передние и задние парктроники, шесть подушек безопасности и аудиосистема с восемью динамиками.

Максимальная комплектация «Флагман» стоит 3 429 990 рублей. Она дополнена системами активной безопасности, 18-дюймовыми черными дисками, вентиляцией передних сидений и премиальной аудиосистемой с 12 динамиками.

Ранее стало известно, что первая модель возрожденного российского бренда Volga — кроссовер K50 — окажется «клоном» Geely Monjaro. Его выпуск наладят в Нижнем Новгороде, а продажи стартуют летом.