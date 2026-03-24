Тревожная тенденция: названо количество «плохих» автокредитов в России

В минувшем месяце в России наблюдалось большое число «плохих» автокредитов. Речь идет о займах с просрочкой более 90 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

Их число составило более 200 тысяч единиц. Преодоление рубежа произошло впервые. Данное количество на 40,8% превышает показатель такого же периода прошлого года и на 6,6% — уровень предыдущего месяца. Как отмечается, в общей сложности россияне взяли в феврале порядка 3,4 миллиона автокредитов. При этом долг по ним составлял 3,5 триллиона рублей.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в феврале 2026 года в Сибири было выдано на 25% больше автокредитов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общая сумма выданных кредитов составила более 8,2 миллиарда рублей.

В сравнении с предыдущим месяцем рост составил 22%. Однако эксперты считают текущие темпы автокредитования недостаточными. Рынок сдерживают высокие процентные ставки, длительные сроки и увеличение сумм займов. Кроме того, в феврале 2026 года снегопады и морозы негативно повлияли на покупательскую способность населения.