Geely представила обновленный Atlas с автопилотом и световой сигнализацией

Китайский автопроизводитель готовится к выпуску обновленной версии кроссовера Boyue L, известного в России как Atlas. Премьера модели намечена на конец текущего месяца, сообщает autohome.com.

© Geely

Основные новшества — внедрение усовершенствованного комплекса ассистентов водителя H3, появление свежей расцветки кузова Sunny Mountain Blue, а также интеллектуальная световая индикация. Визуально автомобиль почти не изменился по сравнению с прошлогодней версией. Единственное отличие — бирюзовые вставки в корпусах зеркал заднего вида, которые начинают светиться в момент включения системы автономного управления.

Обновленный Boyue L оснащается комплексом Qianli Haohan H3, включающим три миллиметровых радара, 11 камер высокого разрешения и вычислительную платформу мощностью 128 TOPS. Такая конфигурация позволяет машине самостоятельно двигаться по трассам и выполнять сложные парковочные маневры.

Информации о силовых агрегатах пока нет, но, по всей видимости, они останутся прежними. Базовые версии для китайского рынка комплектуются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 181 л.с., топовые — 2,0-литровым на 218 л.с. Оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.