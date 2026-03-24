Правительство поддержит проект о покупке «красивых» автомобильных номеров

Правительство намерено поддержать законопроект, разрешающий платно резервировать «красивые» автомобильные номера через «Госуслуги». Об этом пишет «Российская газета».

Ранее депутаты Госдумы выступили за введение в России официальных продаж «красивых» автомобильных номеров. По их мнению, это необходимо сделать для пополнения федерального бюджета и ликвидации черного рынка. Депутаты обратили внимание на то, что опыт введения системы госаукционов есть у Узбекистана. И там только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн.

Сейчас в России при покупке машины владелец записывается на ее регистрацию через сайт «Госуслуг». При этом то, какие номера он получит для своего автомобиля, заранее не известны, так как система выбирает их случайным образом. А «красивый» номер можно перекупить только с другой машиной.

В случае же принятия нового законопроекта при записи владелец автомобиля сможет выбрать и зарезервировать номер за отдельную плату из предложенного списка.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на эту инициативу. Однако там считают, что полномочия по установлению стоимости услуги по выбору номеров должны быть переданы правительству, а не остаться у МВД. После внесения таких правок документ будет поддержан полностью, отмечается в статье.