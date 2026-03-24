«Ситидрайв» и «Фонд против ДТП» объединились против ночных аварий

С 23 марта клиенты каршеринга «Ситидрайв» в Москве и Санкт-Петербурге начали получать бесплатные светоотражающие аксессуары, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Речь идет о совместной акции сервиса и «Фонда против ДТП».

Клиенты каршеринга могут забрать из машин специальные брелоки-фликеры и информационные памятки. Акция призвана повысить безопасность пешеходов в темное время суток.

Эксперты рекомендуют крепить отражатели на уровне 80-100 сантиметров от земли (на сумки, рюкзаки или одежду), чтобы свет фар делал человека заметным для водителя на дистанции, достаточной, чтобы затормозить. Аксессуары работают по принципу ретрорефлексии, возвращая свет непосредственно к источнику и делая пешехода видимым даже в полной темноте.

Акция стала продолжением сотрудничества «Ситидрайв» и профильного благотворительного «Фонда против ДТП». В прошлом году организации уже проводили совместный сбор средств на платформе «СберВместе»: им удалось собрать более миллиона рублей на программы помощи пострадавшим в ДТП и на популяризацию безопасного вождения.