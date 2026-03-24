В России резко подскочили продажи премиальных авто

За первые два месяца 2026 года в России реализовали 17 520 новых автомобилей премиум-сегмента, пишет «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». Данное значение на 19,3% превышает результат января – февраля минувшего года.

Примечательно, что рост произошел на фоне снижения всего авторынка, который сократился на 3,9%. Как отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин, доля премиального сегмента за год значительно увеличилась. Эксперт обратил внимание, что за год доля премиальных машин увеличилась с 8,8% до 10,9%.

Первое место среди премиальных брендов сохраняет китайский EXEED — 2 519 автомобилей (–18,7%). На втором месте расположился TANK (2 234 шт., –27,3%), на третьем — BMW (2 180 шт., +73,3%), который официально не представлен на российском рынке. В пятерку также вошли Voyah (1 759 шт., +107,2%) и Hongqi (1 671 шт., +84,6%).

Самая востребованная модель — внедорожник TANK 300, разошедшийся тиражом 1 268 штук.