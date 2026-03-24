АвтоВАЗ раскрыл стоимость новой Lada Vesta Sport

Впервые в истории «заряженная» модель будет доступна в кузове универсал. Цена модели начинается от 2 352 000 рублей.

Первая партия Lada Vesta Sport уже отгружена дилерам. Производитель называет новую версию автомобилем, в котором воплощены технологии и опыт, накопленных заводским гоночным подразделением Lada Sport за время участия команды в шоссейно-кольцевых гонках.

Инженерам удалось добиться баланса между агрессивным характером и пригодностью к повседневной эксплуатации: автомобиль получил форсированный двигатель, энергоемкую подвеску с управляемостью, настроенной на спортивный лад, и эксклюзивный дизайн. Всего конструкция новой Lada Vesta Sport насчитывает более 200 оригинальных деталей, отличающих её от стандартных версий модели.

Сердцем новинки стал модернизированный 1,8-литровый двигатель Evo. Благодаря установке спортивных распределительных валов, специальной программе управления и оригинальной системе холодного впуска воздуха инженерам удалось поднять пиковую мощность до 147 л.с. Выпускная система получила увеличенный диаметр труб и настроенный «спортивный» звук, который, по заявлению разработчиков, не вызывает дискомфорта при длительных поездках.

Трансмиссия также претерпела значительные изменения: на модели впервые применяется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент. Система курсовой устойчивости (ESC) получила спортивные настройки и возможность полного отключения на гоночной трассе.

Ходовая часть переработана за счёт изменённых характеристик пружин и амортизаторов, а также расширенной колеи, автомобиль демонстрирует повышенную устойчивость. Доводочные испытания проходили как на спортивных трассах, так и в сложных горных условиях России, а дорожный просвет 158 мм позволяет беспроблемную эксплуатацию на дорогах общего пользования.

Внешне новая Vesta Sport выделяется аэродинамическим обвесом, призванным повысить устойчивость машины на высоких скоростях. Салон отделан в чёрно-красной цветовой гамме. В интерьере появились рулевое колесо и рычаг МКПП с кожаной оплеткой, передние кресла с развитой боковой поддержкой и специальный спортивный режим в комбинации приборов, позволяющий фиксировать время и скорость прохождения дистанции (включая заезды на четверть мили и кольцевые трассы).

На старте продаж автомобиль предложат в цветах «Пантера», «Ледниковый», «Борнео» и «Платина». Позже гамма расширится за счет ярких оттенков «Фламенко» и «Тайфун». Для ценителей строгого стиля предусмотрена специальная версия Black) в которой 17-дюймовые легкосплавные диски и ряд элементов экстерьера — внешний декор, крыша, логотипы и другие детали — выполнены в чёрном цвете.

Lada Vesta Sport будет выпускаться исключительно в богатой комплектации «Техно», что подразумевает полностью светодиодную оптику, полный комплекс электронных ассистентов водителя, систему мониторинга слепых зон, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя, подогрев руля и всех сидений, обогрев лобового стекла, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, круиз-контроль и мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и уникальной для рынка 10-дюймовой цифровой панелью приборов. Интегрированный в мультимедиа сервис «Яндекс Авто» объединяет «Карты», «Музыку», «Книги» и «Браузер», а также голосового помощника «Алису». Водитель может управлять функциями голосом, строить маршруты с учётом пробок и камер, совершать звонки и даже контролировать устройства «Умного дома».

Рекомендованные розничные цены на новую Lada Vesta Sport стартуют с отметки 2 352 000 рублей за версию в кузове седан. Стоимость универсала и спецверсий в дилерских центрах будет объявлена дополнительно.