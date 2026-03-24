В Россию привезли известный кроссовер Hyundai

У россиян снова появилась возможность купить на территории РФ новый кроссовер Hyundai.

Речь идет о модели ix35 производства КНР, пишут «Автоновости дня». В России он оценивается в 3 350 000 рублей. В продаже появились кроссоверы двух цветов: черного и белого. Машины предлагаются в комплектации GLS Leading.

В эту комплектацию входят цифровая приборная панель, медиасистема с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида с парктрониками, светодиодные фары, климат-контроль и круиз-контроль, мультируль с кожаной отделкой, сиденья из экокожи, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и несколько USB-портов для зарядки устройств.

В описании предложений говорится, что оба автомобиля новые и ранее не регистрировались в России. Это означает, что покупатель каждого из них станет первым владельцем согласно ПТС. Дополнительно к этому, в комплекте идут коврики в салон. Уже оплачен коммерческий утильсбор, и получены СБКТС и ЭПТС.

Оба Hyundai ix35, представленные на китайском рынке, имеют идентичную техническую начинку. Под капотом у них установлен 1,4-литровый бензиновый турбомотор T-GDI мощностью 140 лошадиных сил. Этот двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Hyundai ix35, известный российским автолюбителям, представляет собой иную модель. В данном случае рассматривается рестайлинговая версия второго поколения, которая до 2023 года производилась на заводе Hyundai в Пекине. После обновления шесть лет назад автомобиль получил обновленный дизайн кузова, длина которого увеличилась до 4500 мм, а также крупный «вертикальный» дисплей медиасистемы и дополнительные системы помощи водителю.