Объявлены российские цены на флагманский внедорожник Exeed

Флагманский внедорожник китайского премиум-бренда Exeed - VX 2025 года выпуска - подешевел на 340 тысяч рублей благодаря появлению новой комплектации. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Новинкой для российского рынка стала комплектация «Престиж 25 МҮ». У нее меньше опций по сравнению с более дорогой версией «Президент». В частности, вместо сенсорного блока управления на центральной консоли у нее находится блок физических кнопок.

По данным «Автоновостей дня», в версии «Престиж 25 МҮ» нет коленной, передней центральной и боковых задних подушек безопасности, системы автоматической парковки и контроля усталости водителя, а также системы ионизации воздуха в салоне и функции автозатемнения наружных зеркал заднего вида.

Стоимость Exeed VX 2025 года в комплектации «Престиж 25 МҮ» составляет 5 190 000 рублей. Авто в комплектации «Президент» стоит от 5 530 000 до 5 730 000 рублей в зависимости от количества мест.

Ранее стало известно, что китайская компания Xpeng начала глобальное серийное производство своего шестиместного полноразмерного внедорожника GX. Система, которую получил GX, поддерживает автономное вождение уровня L4 (высокая степень автоматизации). Это знаменует собой первое серийное внедрение такой системы управления для модели стоимостью менее 500 тысяч юаней (шести миллионов рублей).