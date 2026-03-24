Hyundai отзывает десятки тысяч кроссоверов Palisade после гибели ребенка
Hyundai запустила масштабную отзывную кампанию, под которую попадут десятки тысяч кроссоверов Palisade. Об этом сообщает Reuters.
Автопроизводитель пошел на такой шаг после смерти двухлетней девочки в Огайо 7 марта. Ребенка защемило из-за дефекта механизма складывания сидений третьего ряда.
Предположительно, у систем складывания и доступа к третьему ряду «в одно касание» есть проблемы с обнаружением препятствий или пассажиров в кресле. В результате механизм продолжает движение, даже если на его пути есть человек или предмет.
Сейчас Hyundai расследует происшествие и параллельно отзывает потенциально опасные машины. Так, производитель приостановил продажи некоторых топовых версий кроссовера и отозвал 68,5 тысяч новых автомобилей в США и Канаде. Кроме того, кампанию отзыва запустили в Южной Корее — там под нее попали около 58 тысяч автомобилей.
Фирма рекомендовала владельцам Hyundai Palisade следить, не остается ли ребенок в салоне, а также убирать с сидений все хрупкие вещи. Кроме того, компания собирается выпустить обновление ПО, которое упростит отключение функции автоматического складывания сидений — сейчас для отключения функции нужно выключить и снова включить зажигание. Также активацию электропривода сидений разрешат лишь при открытой двери багажника.
По оценкам экспертов, если в рамках кампании автопроизводитель будет менять детали механизма складывания, то это обойдется южнокорейскому бренду в 100 млрд вон (около 5,5 млрд рублей). Кроме того, Hyundai рискует получить коллективные иски и требования о возмещении убытков.