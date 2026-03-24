Конфликт с Ираном ускорил переход Азии на электромобили

С начала военной операции против Ирана 28 февраля мировые цены на нефть марки Brent выросли на 42%, превысив $103 за баррель. Однако физические цены на нефтепродукты в Азии показали еще более резкий скачок: газойль в Сингапуре подорожал на 104%, а бензин — на 91%, обновив исторические максимумы, пишет Reuters.

Удар по топливному рынку уже отразился на розничных ценах в странах региона. В Австралии литр дизельного топлива достиг рекордных 3 австралийских долларов, прибавив 36% с начала конфликта. В Японии бензин подорожал на 18%.

Особую уязвимость демонстрируют страны с регулируемыми ценами на топливо, столкнувшиеся с перебоями из-за угрозы перекрытия Ормузского пролива — ключевого маршрута для 20 млн баррелей нефти в сутки, направляющихся преимущественно в Азию.

На этом фоне в регионе ожидают ускорения энергоперехода. Высокие цены на топливо в сочетании с опасениями дефицита могут подстегнуть спрос на электромобили и подключаемые гибриды, особенно на фоне снижения стоимости китайских моделей и действующих госпрограмм.

Китай остается мировым лидером по электрификации транспорта: в 2025 году продажи электромобилей и гибридов превысили 12 млн штук, заняв более 50% рынка новых автомобилей. В текущем году ожидается рост доли до 60%.

Однако наиболее динамичный рост наблюдается за пределами КНР. В Австралии в 2025 году доля электромобилей и гибридов достигла 12,7%, причем темпы роста подключаемых гибридов опережают полностью электрические модели — потребители по-прежнему обеспокоены запасом хода и инфраструктурой зарядки. Около трети австралийских домохозяйств уже имеют солнечные панели, что делает эксплуатацию таких автомобилей еще более выгодной.

В Индии уверенно набирают популярность электрические двухколесные транспортные средства: в 2025 году продано почти 1,3 млн единиц, что на 10% больше, чем годом ранее, а рыночная доля превысила 6%.

Азиатские страны, столкнувшиеся с резким удорожанием импортируемого топлива, активизируют программы поддержки электромобилей и возобновляемой энергетики.