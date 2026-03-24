Полностью автономный электробус Navio выехал на свой первый маршрут

Отечественный электробус под управлением ИИ обкатают в реальных условиях зимнего курорта Горного Алтая.

© Navio

Компания Navio представила свой автономный шаттл на курорте «Манжерок» в Горном Алтае. Представители фирмы считают, что выбранная локация «позволит отработать ключевые сценарии взаимодействия ИИ-водителя с другими участниками дорожного движения по маршрутам курорта».

Напомним, что Navio впервые предъявила публике свою модель беспилотного электробуса под названием L5 в ноябре 2025 года в ходе международной конференции AIJ Аrtificial Intelligence Journey.

Разработка имеет модульную конструкцию и способна перевозить в салоне до 36 пассажиров за раз.

Внутри L5 отсутствуют органы управления. Автобусом управляет AI- программа, получающая информацию об окружающей обстановке от лидаров, видеокамер и прочих сенсоров, размещенных на корпусе шаттла.

Вариант беспилотника, предназначенный для работы в условиях горнолыжного курорта «Манжерок», имеет восемь посадочных мест в салоне и оснащен специальными креплениями для горнолыжного снаряжения. Его салон получил систему адаптивного климат-контроля и освещения, учитывающую изменения температуры и освещенности за бортом.

Электробус имеет низкопольную конструкцию – без ступеней, с ровным полом по всему салону. Кроме того, подвеска машины умеет «приседать» на остановках, облегчая пассажирам (в том числе и маломобильным) процесс входа-выхода.

В Navio уверяют, что их ИИ-шофёр обладает всеми необходимыми навыками вождения и «принимает безопасные решения при любом сценарии, который может встретиться транспортному средству в городской среде».

