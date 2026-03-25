Угроза кризиса нависла над мировым автопромом из-за войны на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке и практически полная остановка судоходства в Ормузском проливе уже привели к тому, что у автопроизводителей возникают проблемы с поставками машин и комплектующих. Чем текущий кризис угрожает мировой автомобильной индустрии, разбиралось издание Autonews.ru.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что множество машин застряли в логистических хабах. В частности, из-за блокады Ормузского пролива на кенийском острове Ламу скопились до четырех тысяч новых машин премиум-класса, в том числе модели марки Porsche. Их маршрут должен был заканчиваться в ОАЭ. При этом в ближайшее время к берегам острова причалит еще одно судно с пятью тысячами машин.

По данным западных СМИ, война США против Ирана поставила под угрозу и растущий индийский авторынок, который является третьим в мире. Осведомленные источники утверждают, что поставщики комплектующих для крупных индийских автопроизводителей — Maruti Suzuki, Tata Motors и Mahindra — уже сообщают о нехватке газа для обеспечения работы предприятий.

Под ударом оказались и европейские автогиганты Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce и Ferrari, так как Ближний Восток обеспечивал самую высокую рентабельность для производителей автомобилей премиум-класса.

Аналитики GlobalData отмечают, что только в ОАЭ ежегодно продавалось более 300 тыс. автомобилей, из них около 20% приходилось на машины премиум-класса. И в Porsche уже признали, что «текущая ситуация на Ближнем Востоке может оказать негативное влияние на цепочки поставок и спрос в будущем».

Согласно отчету S&P Global Mobility, ситуация на Ближнем Востоке ставит под угрозу европейские авторынки в случае затягивания конфликта, но возможен всплеск интереса к электромобилям по мере роста цен на бензин.

«Ключевым фактором является продолжительность конфликта, потенциальные последствия которого начинаются со сбоев в цепочках поставок, роста цен на топливо и заканчиваются долгосрочными изменениями в производстве автомобилей и потребительском спросе», — говорится в отчете.

А поставщиков компонентов беспокоит то, что проблемы в ближневосточном регионе станут причиной роста цен на пластик и алюминий, которые используются при изготовлении деталей для машин.