Приставам запретили забирать единственный автомобиль у одной категории россиян

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать единственный автомобиль многодетной семьи за долги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом были внесены изменению в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России «Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам». В перечень такого имущества включили единственную машину многодетной семьи (семья с тремя и более детьми) и земельный участок, предоставленный ей бесплатно в качестве меры поддержки.

У должников также не могут изъять единственное жилье (за исключением купленного в ипотеку), земельный участок с единственным жильем (если не приобретен в ипотеку), а также хозяйственные строения и сооружения.

Кроме того, не разрешено изымать автомобиль, необходимый человеку с инвалидностью для перемещения, государственные награды и призы, предметы домашней обстановки, продукты и определенные суммы денег (прожиточный минимум на должника и на членов его семьи, находящихся на иждивении).